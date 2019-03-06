Путин запретил российским военнослужащим пользоваться смартфонами на службе

Российским солдатам запретили пользоваться смартфонами. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n119051-putin-zapretil-rossiyskim-voennoslujaschim-polzovatsya-smartfonami-na-slujbe.html

Racurs.ua

Смартфоны запретили в армии Российской Федерации. Военнослужащие не имеют права пользоваться этими гаджетами во время несения военной службы.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет военнослужащим передавать средствам массовой информации и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах. Запрещается публикация информации, которая позволит определить местонахождение воинской части или раскрыть место несения службы. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС.

Солдатам и офицерам российской армии запрещается во время несения службы иметь при себе электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, GPS-навигаторах, видеорегистраторах и внешних носителях информации.

Пользоваться этими устройствами военным нельзя при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и тому подобное.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что действие закона не распространяется на обычные кнопочные телефоны без фотокамеры.

Напомним, итальянские дизайнеры представили iPhone, на корпусе которого изобразили оккупированный полуостров Крым, портрет президента России Владимира Путина и различные пророссийские «патриотические» лозунги.