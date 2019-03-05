НАБУ открыло еще одно уголовное производство по материалам BIHUS.info о коррупции в оборонной сфере

НАБУ внесло соответствующие сведения в ЕРДР, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n118996-nabu-otkrylo-esche-odno-ugolovnoe-proizvodstvo-po-materialam-bihus-info-o-korrupcii-v-oboronnoy.html

Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло еще одно уголовное производство по материалам видео журналистов BIHUS.info о коррупции в оборонной сфере на закупке комплектующих для авиатехники.

Предварительная квалификация нового производства — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Вероятно, речь идет о материалах, приведенных в последнем сюжете Bihus.info, который был опубликован вчера вечером. В нем говорилось, что «Укрспецэкспорт» покупал эти детали по цене в несколько раз выше, чем они покупались в России. По информации журналистов, к этой схеме были причастны бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь Гладковский, директор «Укроборонпрома» Павел Букин и бизнесмен Виталий Жуков.

Отмечается, что НАБУ внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

В агентстве подчерквают, что приведенные журналистами материалы и обнародованная переписка могли быть в материалах соответствующего расследования военной прокуратуры, однако Генпрокуратура НАБУ их не передавала.

«Часть описанных BIHUS.info в оборонной сфере событий уже исследуется в рамках расследований НАБУ», — напомнили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что Игорь Гладковський подал в суд на журналистов BIHUS.info. Иск касается защиты чести и достоинства.