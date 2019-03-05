Автоконцерн Bugatti представил самую дорогую в мире машину. Фото: Bugatti

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Racurs.ua

Самый дорогой в мире автомобиль представила на Женевском автосалоне французская компания Bugatti. Единственный экземпляр машины La Voiture Noire уже продан, но концерн не раскрывает информацию о покупателе.

Стоимость уникального авто составляет 11 млн евро, но, как уже подсчитали СМИ, владельцу оно обойдется в 16,5 млн евро.

Каждая деталь этого автомобиля была изготовлена ​​вручную. Карбоновый кузов имеет вставки из углепластика, а под капотом у машины размещен 16-цилиндровый двигатель. При мощности 1500 лошадиных сил его объем составил 8 л. Максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч, а до 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 с. Гиперкар создали на основе другой модели авто Bugatti под названием Chiron. Об этом сообщается на сайте компании.

Уникальное авто выпустили к 110-летнему юбилею концерна — французскую марку Bugatti основал в 1909 году Этторе Бугатти.

Между тем напомним, что шведская компания Volvo планирует с 2020 года ограничить максимальную скорость на всех своих авто до 180 км/ч.