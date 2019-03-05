Древний ритуальный центр с множеством артефактов майя нашли в мексиканской пещере (ФОТО, ВИДЕО)

Древний ритуальный центр с множеством артефактов майя нашли в мексиканской пещере / Фото: Karla Ortega, Proyecto Gran Acuífero Maya

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Древний ритуальный центр майя обнаружили мексиканские археологи в пещере Балмаку на севере полуострова Юкатан, в 2,7 км от руин города Чичен-Ица — политического и культурного центра уникальной цивилизации.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики исследовали сеть пещер Балмаку. Согласно предварительным данным, пещера использовалась в качестве святилища в конце классического периода цивилизации майя в 700−1000 годы нашей эры, пишет Ctvnews.

По одной из версий археологов, в тот период жители Юкатана столкнулись с продолжительной засухой и выполняли ритуальные жертвоприношения для богов, ответственных за дождь.

Археологи выявили 200 керамических сосудов в почти нетронутом состоянии, а также фрагменты костей и другие материалы, использовавшиеся в жаровнях и курильницах для жертвоприношений. Многие курильницы выполнены в форме бога воды и дождя Тлалока, что укрепляет предположение о засухе.

По словам археолога Гильермо де Анды, исследование пещеры началось в 2018 году после того, как местные жители рассказали о наличии сети подземных пещер экспертам. Изначально узкая пещера была открыта около 50 лет назад, но ранее ее не исследовали ученые. Де Анда сказал, что археологи сумели продвинуться пещерой на несколько сотен метров в надежде найти связь с природным колодцем (сенотом), который, предположительно, находится под храмовым сооружением Чичен-Ицы пирамидой Кукулькана.