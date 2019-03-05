«Стабильная политическая ситуация»: Медведев озвучил условия Москвы для продления транспортировки российского газа через Украину

Дмитрий Медведев, фото: iarex.ru

https://racurs.ua/n118993-stabilnaya-politicheskaya-situaciya-medvedev-ozvuchil-usloviya-moskvy-dlya-prodleniya.html

Racurs.ua

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью люксембургскому изданию «Люксембургер ворт» назвал «стабильную политическую обстановку» одним из основных требований для последующей транспортировки российского газа в Европу через газопроводы, пролегающих по территории Украины.

Текст интервью сегодня был опубликован на официальном сайте российского правительства.

Кроме того, Москва хочет «урегулирования отношений между заинтересованными компаниями» и выгодных для себя условий сделки.

По словам Медведева, Россия эти условия уже неоднократно озвучивала.

Действующее соглашение о транспортировке газа между Украиной и РФ истекает в конце 2019 года. Россия намерена построить в Германию газопровод «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря. Критики этого проекта опасаются, что после сооружения «Северного потока-2» Москва откажется транспортировать газ через Украину, несмотря на заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, что транзит по Украине будет сохранен.

Напомним, на недавней сфере безопасности конференции Меркель заявила, что Германия планирует увеличить потребление голубого топлива и поэтому будет искать новые источники поставок, в частности сжиженный газ из США.