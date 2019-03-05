СБУ нагрянула с обыском к журналисту, сотрудничающему с российскими пропагандистами. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Обыски у журналиста, известного своими антиукраинскими материалами, провели сегодня в Киеве представители Службы безопасности Украины.

Владимир Скачко является автором онлайн-ресурса «Антифашист» и фигурантом уголовного производства об антиукраинской деятельности российских пропагандистов в Украине, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные пресс-центра СБУ.

Следственные действия в жилище журналиста проводились в рамках этого расследования, начатого согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

Скачко подозревают в сотрудничестве с российскими государственными медиа, которые занимаются антиукраинской пропагандой. По данным СБУ, он является одним из главных авторов соответствующих информационных материалов, создаваемых по заказу РФ.

По итогам проведения следственных действий будет принято процессуальное решение в этом уголовном производстве, добавили в ведомстве.

Известно, что до марта 2014 года Скачко был главным редактором издания «Киевский телеграф». Он неоднократно выступал с критикой действующих украинских властей, как в своих публикациях, так и в эфирах российских пропагандистских СМИ.