В Чехии при аварии поездов травмировались 22 человека (ФОТО)

В Чехии столкнулись два поезда: 22 человека получили травмы. Фото: ЕП

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В Чехии в городе Брно столкнулись два поезда, которые оказались на одном пути. В результате аварии 22 человека получили травмы различной степени тяжести и еще 250 пассажиров из обоих поездов пришлось эвакуировать. Инцидент произошел сегодня утром на главном железнодорожном вокзале города. Участниками аварии стали поезда пригородного сообщения.

Часть вокзала пришлось перекрыть, поэтому поезда продолжили движение по запасным путям. Пресс-секретарь Железнодорожного инспекции Чехии считает, что авария произошла из-за человеческого фактора — машинист одного из поездов ошибся и выбрал не тот путь. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ceske Noviny.

В результате аварии пострадали по меньшей мере 22 человека, 15 из них пришлось госпитализировать. Сейчас создана комиссия, которая должна установить обстоятельства и виновника аварии.

Это уже вторая авария на чешской железной дороге за сутки — накануне на востоке страны также произошло столкновение двух поездов, один из них оказался пассажирским. В результате аварии пострадали шесть человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце февраля в Египте произошла масштабная авария — поезд врезался в станцию и загорелся, более 20 человек погибли.