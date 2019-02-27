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Ракурс
В столице Египта Каире произошла масштабная авария на железной дороге. Фото: НТВ

Железнодорожная авария в Египте: поезд врезался в станцию и загорелся, погибли более 20 человек (ВИДЕО)

27 фев 2019, 12:42
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Крупная железнодорожная авария произошла в Египте сегодня, 27 февраля.

Поезд врезался в платформу железнодорожной станции Рамсис в Каире. От удара взорвался топливный бак локомотива и начался крупный пожар, сообщает Mail.ru.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости движения поезда. Сначала поезд врезался в буферную остановку станции, а потом сошел с рельсов и врезался в пассажирскую платформу.

В результате железнодорожной аварии погибли 24 человека, еще около 50-ти получили травмы различной степени тяжести. В каирском железнодорожном госпитале сообщили о том, что количество жертв может увеличиться.

Правоохранители начали расследование причин инцидента. Расследованием будет заниматься Генпрокуратура Египта.

Ранее сообщалось об аварии пассажирского поезда в Индии. В результате разрушения железнодорожного полотна пассажирский экспресс слетел с рельсов.

Источник: Ракурс


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