Железнодорожная авария в Египте: поезд врезался в станцию и загорелся, погибли более 20 человек (ВИДЕО)

В столице Египта Каире произошла масштабная авария на железной дороге. Фото: НТВ

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Крупная железнодорожная авария произошла в Египте сегодня, 27 февраля.

Поезд врезался в платформу железнодорожной станции Рамсис в Каире. От удара взорвался топливный бак локомотива и начался крупный пожар, сообщает Mail.ru.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости движения поезда. Сначала поезд врезался в буферную остановку станции, а потом сошел с рельсов и врезался в пассажирскую платформу.

В результате железнодорожной аварии погибли 24 человека, еще около 50-ти получили травмы различной степени тяжести. В каирском железнодорожном госпитале сообщили о том, что количество жертв может увеличиться.

Правоохранители начали расследование причин инцидента. Расследованием будет заниматься Генпрокуратура Египта.

مشاهد أولية للحريق الهائل الذي نشب في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة والذي أدى لعدد من القتلى والجرحى#مصر#القاهرةpic.twitter.com/ImMqbzzhNr — فيديو كاظمة (@kathima_video) 27 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось об аварии пассажирского поезда в Индии. В результате разрушения железнодорожного полотна пассажирский экспресс слетел с рельсов.