Магнитная буря завтра накроет Украину (ИНФОГРАФИКА)

Магнитная буря завтра накроет Украину. Фото: ChangeUA

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Racurs.ua

На Солнце в ближайшие сутки произойдет магнитная буря. Украинцы смогут почувствовать ее влияние уже сегодня вечером, а пик колебаний ожидается в четверг, 28 февраля.

Магнитная буря достигнет по своим показателям уровня G1 (слабая магнитная буря), сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Чувствительные к геомагнитным колебаниям украинцы ощутят на себе влияние магнитной бури уже сегодня вечером. В частности, возможны головные боли, эмоциональная нестабильность, сонливость и общее ухудшение самочувствия.

Также на магнитные бури человеческий организм отвечает проблемами с кровяным давлением: в эти дни ток крови замедляется и она становится гуще.

В ближайшие сутки лучше воздержаться от физических нагрузок, избегать волнений и не налегать на тяжелую и вредную пищу.

Отметим также, что магнитные бури можно наблюдать визуально на магнитных полюсах — они проявляются в виде северного сияния. Заряжение частицы проникают в атмосферу и взаимодействуют с ее атомами, что приводит к яркому свечению в небе.