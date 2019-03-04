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Ракурс
В Volvo стремятся делать автомобили безопаснее, фото — group.volvocars.com

Volvo ограничит скорость своих автомобилей до 180 км/ч с 2020 года (ВИДЕО)

4 мар 2019, 16:30
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Шведский автопроизводитель Volvo (Вольво) ограничит скорость до 180 км/ч на всех моделях, начиная с 2020 года. Это техническое мероприятие касается автомобилей, предназначенных для частных лиц. Соответствующий пресс-релиз компании обнародовали 4 марта.

Кроме ограничения скорости, Volvo изучает вопрос сочетания интеллектуального управления машиной с помощью так называемой «технологии геофонов». Она заставляет автомобили автоматически соблюдать ограничения скорости возле школ и больниц. Водитель на этот процесс влиять не сможет.

«Причины, по которым автомобиль должен ехать быстрее 180 км/ч, отсутствуют. Мы вводим ограничение скорости, чтобы спасать жизни», — объяснил на сайте автостроителя глава концерна Хокан Самуэльсон.

Он считает, что такой шаг станет сигналом к ​​дискуссии о том, как заставить новые технологии делать автомобили безопаснее.

«Скорость 180 км/ч сама по себе не спасет жизни, но мы делаем это потому, что заставляем людей думать — о последствиях превышения скорости и неспособности водителей постоянно регулировать ее в зависимости от дорожной ситуации», — сказали в компании.

Исключения в решении ограничить скорость касается машин для полиции. Решение Volvo является частью стратегии Vision-2020, согласно которой на машинах компании вследствие ДТП станут невозможными смертельные травмы или серьезные повреждения.

Источник: Ракурс


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