Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n118933-pod-ofisom-zelenskogo-v-kieve-policiya-obnarujila-elementy-apparatury-dlya-proslushivaniya-avakov.html

Racurs.ua

Под офисом кандидата в президенты Зеленского обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Детали специальных технических средств для получения информации нашли столичные полицейские. Об этом 4 марта сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на собственной странице в Twitter.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве добавили, что в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место вызова, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы. Оперативники изъяли оборудование, об обнаруженной находке проинформировали прокуратуру и Службу безопасности Украины.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предусматривается штраф от 200 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 6 февраля в избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили о прослушивании. Во время заседания Рады внефракционный депутат Виктор Чумак продемонстрировал найденные устройства с проводами. Чумак также заявил, что найденные пять устройств запускают запись видео и аудио.