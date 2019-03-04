Обвиняемого в дезертирстве генерал-майора оправдал суд в Киеве. Фото:

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Обвиняемый в дезертирстве генерал-майор разведки Владимир Солоненко оправдан. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Как отмечается в решении суда, наличие в действиях Солоненко признаков уголовного преступления не было доказано. Из-за этого Шевченковский райсуд его признал невиновным и оправдал, сообщает «Украинская правда».

В материалах дела говорится, что Солоненко поступил на службу в 1997 году. В 2012 году его перевели в Киев, где с 29 октября он возглавлял 6 Департамент Службы внешней разведки Украины. В 2014 году Солоненко был переведен в распоряжение главы Службы разведки, а затем в распоряжение директора 6 департамента. Таким образом, он был переведен из кабинета в центре города в цокольное помещение, которое расположено под Киевом.

По версии следствия, генерал-майор отказался посещать свое новое рабочее место и таким образом совершил дезертирство.

Однако Солоненко сообщил, что на его новом рабочем месте не созданы условия для труда, кабинет был завален старой мебелью и различным хламом. Также генерал-майор сообщил о том, что он появлялся на службу и проявлял заинтересованность в ее прохождении и не пытался от нее уклониться. Свидетели по делу подтвердили, что Солоненко действительно несколько раз появлялся на службе и пользовался конспиративной квартирой.