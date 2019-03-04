Мощную подземную нарколабораторию и подпольное производство боеприпасов разоблачили правоохранители в Днепре (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Днепропетровской области, фото: Национальная полиция

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В Днепре правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которого организовали мощную нарколабораторию, расположенную под землей, и подпольное производство боеприпасов.

Сбыт запрещенных предметов ежемесячно приносил злоумышленникам до 3 млн грн. Опасная продукция реализовывали по всей территории Украины. Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.

Этот подпольный «бизнес» создал 39-летний житель региона. Вместе со своим соратником он разработал схему изготовления и сбыта прекурсоров (веществ, используемых в производстве наркотиков), психотропных веществ и боеприпасов.

К осуществлению противоправной деятельности были привлечены еще несколько человек. В целях конспирации, злоумышленники общались между собой через доверенных лиц. Каждый участник группировки имел четко распределенные функции. Среди них, в частности, был администратор, осуществлявший связь с клиентами, и лица, которые вели «черную бухгалтерию». Еще один член преступной группы осуществлял IT-поддержку незаконной деятельности.

В целом полицейские задержали девять человек, в том числе лидеров группировки.

Во время обысков у них изъяли деньги на сумму более 2,5 млн грн, 11 кг фенилнитропропена (органического соединения, необходимого для синтеза амфетамина), 2,5 кг псевдоэфедрина (природного алкалоида, который служит основой для изготовления метамфетамина), а также высокотехнологичное оборудование для изготовления прекурсоров и психотропов.

Кроме того, изъят станок, который применялся для незаконного изготовления боеприпасов, четыре единицы оружия, граната, более сотни патронов, полтысячи пуль и несколько тысяч гильз и капсюлей, которые использовались для изготовления боевых патронов.

Установлено, что участникам группировки принадлежит элитное жилье и автомобили представительского класса.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, проводятся следственные действия.

Напомним, недавно правоохранители изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона.