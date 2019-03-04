Погода в Украине на 5 марта: в отдельных областях синоптики обещают дожди и мокрый снег (КАРТА)

Погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 5 марта ожидается дождливая. Осадки обещают в западных и восточных областях. Днем дождь в Черкасской и Винницкой областях, в Карпатах и в восточных регионах ночью будет идти мокрый снег.

Столбики термометров ночью покажут 1−6° тепла, днем 6−11°, в южной части местами 13−15° выше нуля. На высокогорье Карпат в течение суток ожидается 0−5° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер прогнозируют западный и юго-западный, 7−12 м/с. Местами ожидаются порывы 15−20 м/с, а на высокогорье Закарпатья до 25 м/с.

Погода в Киеве 5 марта ожидается дождливая лишь ночью, днем существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью от 2−4° тепла, днем 7−9° выше нуля.

Во Львове завтра в течение суток дождливо. Ночью температура воздуха ожидается 4−6° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе во вторник Гидрометцентр обещает солнечную погоду. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 13−15° тепла по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит 2−4° тепла, днем ожидается 9−11° тепла.

В Харькове завтра прогнозируют дожди и мокрый снег. Температура ночью 2−4° тепла, днем 7−9° выше нуля.

В Карпатах 5 марта обещают осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 2−6° тепла, днем 9−11° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 марта ожидается относительно спокойная. В течение суток ожидаются геомагнитные возмущения.

Напомним, 4 марта синоптики прогнозировали осадки во всех регионах, кроме юга. На западе, центре и юге днем воздух прогреется до 10−14° тепла.