Погода в Украине 4 марта: осадки ожидают во всех регионах, кроме юга (КАРТА)

В Украине 4 марта ожидаются осадки

https://racurs.ua/n118882-pogoda-v-ukraine-4-marta-osadki-ojidaut-vo-vseh-regionah-krome-uga-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 4 марта будет разнообразной, осадки ожидают во всех регионах, кроме юга.

На западе, центре и юге днем ​​будет довольно тепло — до 10−14° тепла, хотя ночью ожидается дождь и мокрый снег.

На востоке ночью прогнозируют небольшие морозы. Столбики термометров днем будут ​​достигать отметки +5…+7°, ночью — до 4° мороза. На востоке ожидают снег и мокрый снег.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/с.

В Киеве 4 марта термометры ночью покажут -1 …+1°, днем ​​- +7 …+9°.

Во Львове синоптики в первый день новой недели прогнозируют +2…+4° ночью и +12 …+14° днем.

В Одессе в понедельник температура опустится до −1… +1°, днем ​​поднимется до +9…+11°.

В Днепре 4 марта ожидается 0… -2° ночью и +6…+8° днем.

В Харькове метеорологи обещают в понедельник −1…−3° ночью и +4…+ 6° днем.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 марта будут достаточно беспокойным. Утром и в конце дня ожидается слабая геомагнитная буря, в остальное время — небольшие возмущения.

Напомним, прошлый месяц стал самым теплым февралем в Киеве за последние 139 лет.