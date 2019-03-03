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В Украине 4 марта ожидаются осадки
Погода в Украине 4 марта: осадки ожидают во всех регионах, кроме юга (КАРТА)https://racurs.ua/n118882-pogoda-v-ukraine-4-marta-osadki-ojidaut-vo-vseh-regionah-krome-uga-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 4 марта будет разнообразной, осадки ожидают во всех регионах, кроме юга.
На западе, центре и юге днем будет довольно тепло — до 10−14° тепла, хотя ночью ожидается дождь и мокрый снег.
На востоке ночью прогнозируют небольшие морозы. Столбики термометров днем будут достигать отметки +5…+7°, ночью — до 4° мороза. На востоке ожидают снег и мокрый снег.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр. Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/с.
В Киеве 4 марта термометры ночью покажут -1 …+1°, днем - +7 …+9°.
Во Львове синоптики в первый день новой недели прогнозируют +2…+4° ночью и +12 …+14° днем.
В Одессе в понедельник температура опустится до −1… +1°, днем поднимется до +9…+11°.
В Днепре 4 марта ожидается 0… -2° ночью и +6…+8° днем.
В Харькове метеорологи обещают в понедельник −1…−3° ночью и +4…+ 6° днем.
Геомагнитная обстановка в Украине 4 марта будут достаточно беспокойным. Утром и в конце дня ожидается слабая геомагнитная буря, в остальное время — небольшие возмущения.
Напомним, прошлый месяц стал самым теплым февралем в Киеве за последние 139 лет.
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