Температурные рекорды: февраль в Киеве был самым теплым за последние 139 лет

Февраль 2019 года был самым теплым за последние 139 лет. Фото: Вікна

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Февраль 2019 года в Киеве был самым теплым за последние 139 лет.

Теплее всего в прошлом месяце было 28 февраля. Тогда максимальная температура поднялась до 11,2° тепла. Наиболее прохладно было 23 февраля, тогда столбики термометров показали до минус 7,7°. В прошлом месяце выпало 34 мм осадков. Об этом 1 марта сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце в украинской столице составила 0,6° по Цельсию, что выше климатической нормы на 4,8° тепла. Отмечается, что уже седьмой год подряд последний месяц зимы оказывается теплее нормы. Таким образом февраль 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений в Киеве.

Напомним, во многих странах Западной Европы на протяжении прошлой недели наблюдалась аномально теплая погода для февраля. Температурные рекорды зафиксированы в Великобритании, Франции, Бельгии и Дании.