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Ракурс
бен Ладен-младший. Фото: CBS News

Сына Осамы бен Ладена лишили подданства Саудовской Аравии

1 мар 2019, 19:33
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Саудовская Аравия лишила подданства Хамзу бин Ладена, сына бывшего лидера террористической группировки «Аль-Каида» Осамы бен Ладена.

Потомок убитого американским спецназом на территории Пакистана в мае 2011 года террориста, больше не является подданным королевства. Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, опубликованном 1 марта местными СМИ, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, Соединенные Штаты Америки разыскивают сына Осамы бен Ладена. За информацию о местонахождении Хазми бен Ладена правительство заплатит 1 млн долл. В Вашингтоне считают, что сын Осамы бен Ладена стал одним из руководителей террористической организации «Аль-Каида» после смерти террориста.

Американские разведчики отмечают, что бен Ладену-младшему около 30−33 лет и он женат на дочке одного из террористов, который причастен к теракту 11 октября 2001 года.

В январе 2017 года США ввели санкции в отношении сына известного террориста. В ведомстве считают, что он может совершать действия, которые угрожают безопасности США.


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