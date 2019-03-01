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За информацию о местонахождении сына Осамы бен Ладена США заплатят 1 млн долларов. Фото: Xoroshiy.ru

Сына Осамы бен Ладена разыскивают США, предлагая за помощь 1 млн долларов

1 мар 2019, 10:22
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За информацию о местонахождении сына Осамы бен Ладена США заплатят 1 млн долл.

В Государственном департаменте США считают, что после смерти отца Хазма бен Ладен стал одним из руководителей террористической организации «Аль-Каида», сообщает «Медуза».

Американские разведчики отмечают, что бен Ладену-младшему около 30−33 лет и он женат на дочери одного из террористов, который причастен к теракту 11 октября 2001 года.

В январе 2017 года США ввели санкции в отношении сына самого известного террориста. В ведомстве считают, что он может совершать действия, которые угрожают безопасности США.

Причиной этому стало видео опубликованное бен Ладеном-младшим в августе 2015 года. В американском ведомстве заявили, что аудио- и видеосообщениях сын террориста призывал своих сторонников совершать атаки на территории США. Также он обещал напасть на США с целью отомстить за убийство его отца американскими военными.

Хазма бен Ладен. Фото: edition.cnn.com


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