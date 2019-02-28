Выборы, индексация пенсий и монетизация субсидий: какие изменения ждут украинцев в марте

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Начиная с первого дня весны пенсионеры будут получать надбавку к пенсиям, а субсидианты — деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также украинцы смогут посещать Грузию по новым правилам. Кроме этого, начнет действовать весенний график пересечения линии разграничения на Донбассе. Дополнительно, в марте киевляне смогут в онлайн-режиме оценить работу врачей, а чиновники — проверить облгазы Фирташа.

Индексация пенсий

Автоматический перерасчет пенсий с 1 марта предусматривает повышение пенсий для 8,1 млн пенсионеров. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, при проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут перечислены для 10,2 млн пенсионеров.

«Средний размер повышения составит 255 грн, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 грн», — сказал Рева.

Почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышение пенсий, получат разовую выплату — 2410 грн. Эту сумму пенсионерам выплатят двумя траншами. Первая выплата состоится с 1 марта, вторая — с 1 апреля.

По словам вице-премьера Павла Розенко, выплату получат те, кто имеет большой страховой стаж: свыше 35-ти лет для мужчин и 30-ти лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

Монетизация субсидий

Субсидии в денежной форме получат более 3,74 млн украинцев. Монетизация начнется с 1 марта. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, одним из условий получения субсидии является то, что такое лицо не «обманывает государство» и указывает честные доходы в своих декларациях.

Напомним, ранее в правительстве предлагали, чтобы с марта по май в Украине действовало параллельно две модели монетизации субсидий: утвержденная ранее, согласно которой средства за субсидиями будут поступать на счет в «Сбербанке», однако потребители не смогут ими воспользоваться, и новая, при которой субсидии будут выплачивать непосредственно деньгами.

В среднем размер выплаты составит около 1,5 тыс. грн. Пенсионеры будут получать монетизированные субсидии одновременно с пенсией. Так, в марте они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии на февраль. Аналогичные выплаты также будут осуществлены в апреле — до конца отопительного сезона.

Украинцы смогут проверять поставщиков газа онлайн

С 1 марта украинский рынок газа полностью переходит с месячного на суточные балансировки, что предусматривает взаимодействие между поставщиками, газораспределительными компаниями и потребителями на базе информплатформы оператора ГТС. Поэтому в «Укртрансгазе» предложили каждому потребителю оперативно отслеживать статус взаимоотношений с поставщиками газа. Для этого действует онлайн-сервис, позволяющий потребителям получить данные о поставщиках, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах потребителей газа, в том числе и в реестре на отключение от газоснабжения.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести EIC-код потребителя газа. Этот код указан в платежке за газ и в заключенном с оператором договоре о разделе природного газа.

Проверки облгазов Фирташа

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. В НКРЭКП пообещали в марте провести 20 внеплановых проверок.

Пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний режим работы

С приходом весны все контрольные пункты въезда-выезда в Украину начнут функционировать по новому графику. КПВВ на линии разграничения с 1 марта переходят на весенний режим работы, согласно которому пропуск людей, транспортных средств, меры проверки и контроля на линии разграничения будет осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30.

С 1 марта украинцы по ID-картам смогут ездить в Грузию

Граждане Украины и Грузии в дополнение к безвизовому режиму смогут с 1 марта беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). В первый день весны вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований. Теперь для путешествия в Грузию наличие заграничного паспорта не является обязательным.

Киевляне смогут оценить работу врачей онлайн

С 1 марта зарегистрированные в системе Helsi. me киевляне смогут оценить работу врачей. По словам первого зампредседателя Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника, таким образом будет формироваться рейтинг врачей.

Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг. Благодаря этому киевляне смогут ознакомиться с рейтингом врачей. В онлайн-системе пока зарегистрировано 1,5 млн киевлян и более 2 тыс. врачей.

Выборы президента

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00. Участие в выборах могут принимать граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. При себе нужно иметь документ, который подтвердит гражданство: паспорт, временное удостоверение гражданина и тому подобное.

Согласно обнародованному ЦИК графику, до 8 марта (включительно) кандидаты могут снять кандидатуру. До 29 марта включительно разрешено проведение предвыборной агитации. С 29 марта будет действовать запрет на обнародование/распространение соцопросов на тему выборов.

Погода в марте

Средняя месячная температура воздуха в Украине в марте повысится и будет колебаться в пределах 0−5°С тепла, а на Закарпатье и юге Украины может быть несколько теплее. Месячное количество осадков ожидается на уровне 29−42 мм, в горных районах и на Закарпатье 44−90 мм. Вместе с тем, синоптики напоминают, что в марте могут вернуться метели, налипание мокрого снега и гололед.