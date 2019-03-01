Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Парламент сегодня продолжит рассмотрение законопроекта №5670-д, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Верховная Рада сегодня продолжит начатое вчера рассмотрение во втором чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д).

Докладчиком будет глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Об этом сообщается на сайте Рады.

Кроме того, сегодняшнее заседание начнется с традиционного часа вопросов к правительству.

Законопроект № 5670-д должен урегулировать применение украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, а также способствовать консолидации и развитию украинской нации. Его действие не будет распространяться на язык религиозных обрядов и личное общение. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что состояние законодательства в этой сфере является неудовлетворительным, поскольку закон «Об основах государственной языковой политики» противоречит ст. 10 Конституции.

Княжицкий во время вчерашнего заседания Рады отметил, что № 5670-д призван удовлетворить потребности насильно русифицированных украинцев, которые теперь хотят изучать украинский язык, и не будет ущемлять права национальных меньшинств.

«Этот закон никого не разделяет, а объединяет общество», — заявил народный избранник.

Всего к этому законопроекту было подано более 2 тыс. поправок.

Напомним, вчера Рада поручила временной следственной комиссии проверить опубликованную СМИ информацию относительно возможных злоупотреблений в «Укроборонпроме».