Ракурсhttps://racurs.ua
Парламент сегодня продолжит рассмотрение законопроекта №5670-д, фото: «Википедия»
Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n118791-rada-segodnya-prodoljit-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-obespechenii-funkcionirovaniya-ukrainskogo.htmlRacurs.ua
Верховная Рада сегодня продолжит начатое вчера рассмотрение во втором чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д).
Докладчиком будет глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Об этом сообщается на сайте Рады.
Кроме того, сегодняшнее заседание начнется с традиционного часа вопросов к правительству.
Законопроект № 5670-д должен урегулировать применение украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, а также способствовать консолидации и развитию украинской нации. Его действие не будет распространяться на язык религиозных обрядов и личное общение. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что состояние законодательства в этой сфере является неудовлетворительным, поскольку закон «Об основах государственной языковой политики» противоречит ст. 10 Конституции.
Княжицкий во время вчерашнего заседания Рады отметил, что № 5670-д призван удовлетворить потребности насильно русифицированных украинцев, которые теперь хотят изучать украинский язык, и не будет ущемлять права национальных меньшинств.
«Этот закон никого не разделяет, а объединяет общество», — заявил народный избранник.
Всего к этому законопроекту было подано более 2 тыс. поправок.
Напомним, вчера Рада поручила временной следственной комиссии проверить опубликованную СМИ информацию относительно возможных злоупотреблений в «Укроборонпроме».
Загрузка...