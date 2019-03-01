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Ракурс
Санкции против России. Фото: Главком

Санкции против России: в Конгресс США внесли резолюцию об ограничительных мерах за убийство Немцова

1 мар 2019, 09:32
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Суровые санкции против России призвали ввести сенаторы в США. Причиной называют убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, которое произошло еще в 2015 году.

Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сенатор Майкл Маккол призвали Конгресс рассмотреть резолюцию о санкциях в отношении российских чиновников, причастных к убийству Бориса Немцова, сообщает «Голос Америки».

Также американские чиновники призвали провести международное расследование этого убийства. По их мнению, в России скрывают подробности совершения этого преступления, а также не называют всех причастных к убийству оппозиционера. Энгель и Маккол предлагают после проведения расследования ввести жесткие санкции в отношении лиц, причастных к совершению этого преступления.

Ранее сообщалось, что американский Конгресс обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении России. В этом законодательном акте акцентируется внимание на необходимости подготовить санкции за убийство оппозиционера.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За убийство осуждены пятеро чеченцев, а заказчик убийства не установлен.


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