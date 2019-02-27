Конгресс США представил «адские санкции» против России и планирует разобраться с доходами Путина

Конгресс США представил законопроект об ужесточении санкций против России. Фото: REUTERS

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Racurs.ua

В Конгрессе США представили законопроект о новых, ужесточенных санкциях против РФ. Дополнительные меры касаются российских политиков, финансовых институтов и олигархов, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Авторы законопроекта предлагают запретить заключение соглашений продолжительностью более 14 дней с новым суверенным долгом России, выпущенным Министерством финансов, Центральным банком, Фондом национального благосостояния и любым другим финансовым институтом, представляющим интересы РФ. Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на сайт Конгресса.

Санкции коснутся российских финансовых институтов, которые поддержали вмешательство правительства РФ в выборы в других странах. Правовые меры затронут также кораблестроительный сектор РФ — в ответ на российскую агрессию против Украины.

Также предлагается ввести санкции, которые повлияют на инвестиции в российские газовые проекты за пределами страны. В «черный список» попадут проекты, стоимость которых превышает 1 млн долл. или от 5 млн долл. суммарно на протяжении одного года. При этом проект «Северный поток-2» в документе не упоминается.

Через полгода после вступления закона в силу введут санкции против российских олигархов и политических фигур, которые поддерживают коррупционные действия (прямо или косвенно) от лица президента РФ. За указанные шесть месяцев американская разведка должна предоставить Конгрессу информацию об активах и личном имуществе Путина. Также конгрессменов интересует информация о приближенных к президенту РФ олигархах и политиках.

Эти американские инициативы уже прозвали «адскими санкциями». Законопроект впервые внесли в Сенат еще в 2018 году, но тогда его так и не рассмотрели.

Напомним, ранее в Евросоюзе продлили на полгода персональные санкции против РФ.