Контрразведка Швеции сообщает о задержании российского шпиона

В Стокгольме задержали агента российских спецслужб, фото: Londonist

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Racurs.ua

Служба национальной безопасности Швеции заявляет о задержании агента российских спецслужб.

Отмечается, что его завербовали сотрудники спецслужб, которые действовали в Швеции под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает издание Shiffa.

Задержание произошло вечером 26 февраля в центре Стокгольма после встречи с участием агента. К операции по задержанию привлекались представители местной полиции.

В шведской спецслужбе считают, что агента завербовали еще в 2017 году, он добывал информацию из сферы высоких технологий.

По словам начальника отдела контрразведки Даниэля Стенлинга, в последние годы наблюдается усиление угроз для Швеции, а заинтересованность шпионов в технической информации указывает на прогресс, достигнутый страной в сфере высоких технологий.

Напомним, осенью 2018 года стал известно о задержании в Австрии бывшего офицера, который передал российским спецслужбам информацию о НАТО. Эта информация не имела первостепенного значения и касалась привычек лидеров западных стран или их взглядов на некоторые вопросы. Вероятно, такие сведения он получал, посещая организованные НАТО семинары и курсы.