В России завели дело на следователя СБУ и военного прокурора, расследующих нападение на моряков на Азове

Уголовное дело в отношении украинцев возбудили в России. Фото: Молодежь Дагестана

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Уголовное дело в отношении следователя СБУ Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко возбудили в России.

Украинских правоохранителей обвиняют в привлечении к уголовной ответственности российских пограничников, которые задержали украинских моряков в ноябре 2018 года, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В России считают, что пограничники, с боем захватившие украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и взявшие в плен их экипажи, действовали в рамках закона и выполняли свой долг. Поэтому открытие в Украине уголовных производств по отношению к ним является якобы незаконным.

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Губского и Мрачко по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в ведомстве отмечают, что продолжают устанавливать других участников этого «преступления».

Напомним, 25 ноября 2018 года во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив на них было совершено нападение российскими военными. В результате атаки со стороны пограничников РФ были захвачены украинские суда и их экипажи. Моряки, захваченные российскими военными, объявили себя военнопленными и сейчас удерживаются в московских СИЗО.