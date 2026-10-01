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Силы обороны Украины поразили российское судно в Черном море. Фото:
Силы обороны поразили российское судно в Черном мореhttps://racurs.ua/n216564-sily-oborony-porazili-rossiyskoe-sudno-v-chernom-more.htmlРакурс
Сили оборони України уразили низку важливих російських цілей.
У четвер, 1 жовтня, був удар по російському судні в Чорному морі. Також було влучання по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області РФ. У Самарській області був атакований нафтовий об'єкт, а в Брянській області — склад забезпечення російської армії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Глава держави наголосив, що в оборонній сфері працюють тисячі людей, щоб в України було чим відповідати на російські удари. А тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну.
Нагадаємо, 28 та 29 вересня в Мангуші Донецької області українські військові завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста». А по ворожих пунктах управління БпЛА були удари в Кирносовому та Новоайдарі Луганської області.