Российский дрон ударил по гражданскому судну в Черном море, погиб капитан. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор РФ продовжує атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі.

У четвер, 17 вересня, російський безпілотник атакував судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформація щодо стану судна уточнюється. Про це Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило у Facebook.

У відомстві додали, що в Києві очікують належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, 10 вересня біля берегів Одеської області росіяни вдарили по буксиру Tedy, який ходить під іноземним прапором. Внаслідок атаки загинули двоє членів екіпажу, які були громадянами Азербайджану. Ще двоє азербайджанців постраждали й були госпіталізовані.