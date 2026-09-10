Росіяни атакували цивільне судно в Чорному морі, загинули громадяни Азербайджану. Фото:

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Армія Російської Федерації атакувала цивільне судно в Чорному морі.

У четвер, 10 вересня, біля берегів Одеської області росіяни вдарили по буксиру Tedy, який ходить під іноземним прапором. Судно зазнало ушкоджень. Внаслідок атаки загинули двоє членів екіпажу, які були громадянами Азербайджану. Про це Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило у Telegram.

Ще двоє азербайджанців постраждали. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці.

У міністерстві висловили співчуття рідним і близьким загиблих та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Україна фіксує кожен такий випадок та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 28 липня російські загарбники атакували цивільне судно під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря, яке на момент атаки судно перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. До цього воно вже двічі перебувало під ударом окупантів.