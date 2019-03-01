Мексиканец провел 18 лет в тюрьме за убийство знакомого, который оказался жив. Фото: GoodFon

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Мексиканца обвиняли в убийстве знакомого, который оказался жив. Историю с убийством придумали отец с сыном, чтобы получить миллионную страховку от компании.

В 2000 году учителя музыки Мануэля Валдовиноса из небольшого городка Тексапан в штате Мехико арестовали за убийство знакомого. По словам Валдовиноса, у него с убитым были хорошие отношения, и он даже помогал ему деньгами, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Ecuavisa.

Во время ареста Валдовинос слышал, как отец убитого говорил полицейским, что нужно задержать по подозрению в совершении преступления другого человека. Правоохранители отметили, что в этой ситуации разберется прокурор.

Позже отец убитого обратился в страховую компанию и получил выплаты размером 1 млн долл. Подозреваемый и его жена утверждают, что на самом деле человек, признанный убитым жив, изменил имя, внешность и переехал в США. Тело, обнаруженное в рамках расследования мексиканцев, не могло принадлежать убитому, у «убитого» был другой оттенок кожи и больше рост.

После проведенного расследования Межамериканский суд по правам человека признал Валдовиноса невиновным и призвал его освободить. А также рекомендовал применить санкции к преступникам и полицейским.