В США ошибочно осужденный на 39 лет заключения получит 21 млн долл. компенсации (ФОТО)

В США ошибочно осужденный мужчина получит 21 млн долл. компенсации. Фото: Пикабу

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В США ошибочно осужденный на 39 лет заключения мужчина получит компенсацию в размере 21 млн долл. Крейга Коули осудили в 1978 году и освободили только в 2017 году.

Мужчину выпустили по решению властей города Сими-Валли в Калифорнии в возрасте 71-го года. Его помиловал губернатор Джерри Браун, по словам которого, новое расследование и анализ ДНК доказывают, что Коули не совершал преступления. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Американца в 1978 году ошибочно обвинили и осудили за убийство его девушки и 4-летнего сына. По этому делу больше никого не арестовывали.

Представитель администрации города Эрик Левит подчеркивает, что никакие деньги не могут компенсировать Коули произошедшее с ним, но такое урегулирование дела (выплата компенсации) является правильным, как для ошибочно осужденного, так и для общества в целом.

Отметим, что во время первого рассмотрения дела у Коули было алиби на время убийства, но позднее выяснилось, что очевидец дал ошибочные показания.