Стрельба на АЗС под Киевом: СМИ сообщают о вероятной причастности бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» (ФОТО)

Стрельба на АЗС возле Киева, фото - Моя Киевщина

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На АЗС в селе Стоянка возле Киева произошла драка и стрельба. Сначала водители поссорились, потом потолкались и подрались.

Конфликт перерос и в стрельбу. 59-летний водитель Audi Q7 совершил несколько выстрелов в 34-летнего визави, сообщила 25 февраля Национальная полиция. Стрелок сел в свой автомобиль и быстро исчез с АЗС.

Полиция объявила в Киевской области операцию «Сирена» и водителя иномарки быстро вычислили. Им оказался 59-летний житель села Гореничи. У него дома при обыске нашли устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями. Стрелку также досталось во время драки — его увезли в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

За стрельбу на АЗС задержали бывшего топ-менеджера «Нафтогаза», а также экс-депутата Житомирского горсовета Михаила Заславского, сообщают источники «Обозревателя».

Пострадавшего 34-летнего киевлянина в больницу увезли с диагнозом огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы. На месте стрельбы полиция изъяла три гильзы и резиновую пулю калибра 9 мм.

Обоих участников инцидента задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Два уголовных производства открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 февраля на Волыни священник Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Гелета устроил стрельбу по активистам, которые поддерживают переход прихода к Православной церкви Украины и организовали круглосуточное дежурство возле местного храма.