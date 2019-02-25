Детективы НАБУ направили в суд дело о хищении 2 млн грн, выделенных на блиндажи в зоне ООС

Судебные дела. Фото: Юристы большого города

https://racurs.ua/n118591-detektivy-nabu-napravili-v-sud-delo-o-hischenii-2-mln-grn-vydelennyh-na-blindaji-v-zone-oos.html

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Дело о хищении 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, направлено в суд.

Бывший руководитель капитального строительства одной из облгосадминистраций обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следователи установили, что экс-чиновник внесла изменения в проектно-сметную документацию по строительству блиндажей в Донецкой области и поэтому подрядчики построили опорные пункты из материалов, которые не предназначены для блиндажей. Украинская армия из-за этого понесла убытки на сумму в более 2 млн грн. Это дело НАБУ расследовало с ноября 2017 года.

Напомним, в 2018 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зафиксировали коррупционные факты в меньшей мере на 15 предприятиях оборонного комплекса. В НАБУ оценивают сумму убытков государства от коррупции в оборонно-промышленном комплексе в более 1 млрд грн.