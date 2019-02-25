Гигантский желтый бриллиант Tiffany за 30 млн долл. надела Леди Гага на церемонию «Оскара» (ФОТО, ВИДЕО)

Гигантский желтый бриллиант Tiffany за 30 млн долл. надела Леди Гага на церемонию «Оскара» / Фото: instagram.com/p/BuSRncWH0En

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Леди Гага, которая сыграла главную роль в киноленте «Рождение звезды», появилась на церемонии награждения Американской академии киноискусства «Оскар-2019» в знаменитом колье марки Tiffany & Co, стоимость которого оценивается в 30 млн долл.

Ранее это украшение носила только легендарная актриса Одри Хепберн. Леди Гага на красной дорожке в Лос-Анджелесе появилась в черном платье от Alexander McQueen и колье с желтым драгоценным камнем Tiffany — бриллиантом в 128 карат, пишет 24tv.ua.

Основатель бренда Tiffany Чарльз Льюис Тиффани приобрел желтый камень в 1987 году. Бриллиант был найден на месторождении Кимберли в Южной Африке. Представители бренда решили сделать золотистый бриллиант, начальный размер которого (до обработки) составил 287 карат. Первую оправу для этого бриллианта сделал дизайнер Жан-Мишель Шлюмберже в 1961 году. Именно тогда колье одевала Одри Хепберн для съемок в фильме «Завтрак у Тиффани». В 1995 году бриллиант получил новую оправу.

Напомним, за композицию Shallow из фильма «Рождение звезды» Леди Гага получила первый в своей жизни «Оскар».