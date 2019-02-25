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Ракурс
Известны имена победителей кинопремии. Фото: Flickr

«Оскар-2019»: стали известны имена всех победителей главной кинопремии (ВИДЕО)

25 фев 2019, 08:28
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Победители «Оскар-2019» стали известны 25 февраля по завершению церемонии вручения статуэток лучшим лентам и художникам в сфере кино.

В этом году «Оскар» имел 24 категории и впервые за последние 30 лет прошел без участия ведущего. Это произошло потому, что Оскара Харта обвинили в гомофобии за старый твит в социальных сетях.

Триумфатором премии стал фильм «Богемная рапсодия», который сняли режиссеры Декстер Флетчер и Брайан Сингер. Лента получила четыре награды. Четыре статуэтки «Оскара» получил и черно-белый фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Кинопремию за лучшего актера получил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемная рапсодия». Лучшей актрисой признана Оливия Колман, исполнившая роль королевы Анны «Фаворитке». А в номинации «Лучший фильм» победу одержала лента Питера Фарелли «Зеленая книга».

  • Лучшая мужская роль: Рами Малек («Богемная рапсодия»)

  • Лучшая женская роль: Оливия Колман («Фаворитка»)

  • Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)
  • Лучшая женская роль второго плана: Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
  • Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, («Рома»)

  • Лучший оригинальный сценарий: («Зеленая книга»)

  • Лучший адаптированный сценарий: («Черный клановец»)
  • Лучшая работа оператора: Альфонсо Куарон («Рома»)
  • Лучший монтаж: («Богемная рапсодия»)

  • Лучший монтаж звука: («Богемная рапсодия»)
  • Лучшее сведение звука: («Богемная рапсодия»)
  • Лучший дизайн костюмов: фильм («Черная Пантера»)
  • Лучшие визуальные эффекты: («Первый человек на Луне»)
  • Лучшие грим и прически: фильм «Власть»
  • Лучший короткометражный анимационный фильм: «Бао»
  • Лучшая работа художника-постановщика: «Черная Пантера»
  • Лучший анимационный фильм: «Человек-паук. Вокруг вселенной»

  • Лучший документальный полнометражный фильм: Free Solo
  • Лучшая песня: Shallow, («Рождение звезды»)

  • Лучший саундтрек: «Черная пантера»
  • Лучший короткометражный документальный фильм: «Точка. Конец предложения»
  • Лучший короткометражный фильм: «Кожа»

Напомним, больше всего номинаций на кинопремию «Оскар-2019» были представлены фильмами «Рома», «Фаворитка», «Власть» и «Рождение звезды».

Источник: Ракурс


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