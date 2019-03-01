ДТП со скорой в Киеве: погибли трое, еще трое госпитализированы (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП со скорой в Киеве. Фото: МедиаКузбасс

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ДТП со скорой в Киеве произошло в ночь на 1 марта. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на участке дороги, где проходят ремонтные работы.

На Броварском проспекте произошло лобовое столкновение машины скорой помощи и легкового автомобиля ZAZ Vida, сообщает «Эспрессо».

В результате аварии погибли три человека — две женщины и мужчина, которые находились в салоне ZAZ. Два медицинских работника и пациент скорой были госпитализированы. Водитель скорой не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют причины ДТП. Отмечается, что скорая ехала в направлении моста Метро, ​​когда водитель ZAZ выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

Ранее сообщалось, что тройное ДТП с участием полицейского авто произошло под Киевом. Автомобиль правоохранителей столкнулся с автомобилем, который совершал поворот налево.