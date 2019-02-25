Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто (ФОТО, ВИДЕО)

Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто. Фото: Depo.ua

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Racurs.ua

Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто сегодня, 25 февраля.

В селе Новые Петровцы полицейский автомобиль Mitsubishi двигался на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами, сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный».

В то время на том же участке дороги автомобиль Seat совершал поворот налево. Сначала полицейский автомобиль врезался в Seat, а потом вылетел на тротуар. Из-за столкновения с полицейской машиной, Seat врезался еще в Opel.

В результате аварии пострадала девушка, которая находилась в Seat. Она была госпитализирована. Также в машине находился годовалый ребенок, о состоянии которого на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось о ДТП в спальном районе Киева. Водитель автомобиля на иностранных номерах не справился с управлением. Автомобиль занесло на остановку общественного транспорта.