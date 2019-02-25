Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто. Фото: Depo.ua

Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто (ФОТО, ВИДЕО)

25 фев 2019, 20:50
999

Тройное ДТП под Киевом произошло с участием полицейского авто сегодня, 25 февраля.

В селе Новые Петровцы полицейский автомобиль Mitsubishi двигался на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами, сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный».

В то время на том же участке дороги автомобиль Seat совершал поворот налево. Сначала полицейский автомобиль врезался в Seat, а потом вылетел на тротуар. Из-за столкновения с полицейской машиной, Seat врезался еще в Opel.

В результате аварии пострадала девушка, которая находилась в Seat. Она была госпитализирована. Также в машине находился годовалый ребенок, о состоянии которого на данный момент ничего не известно.

В Киевской области произошло тройное ДТП. Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось о ДТП в спальном районе Киева. Водитель автомобиля на иностранных номерах не справился с управлением. Автомобиль занесло на остановку общественного транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...