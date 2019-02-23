ДТП в Киеве: машина сбила людей на остановке и врезалась в столб (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП в Киеве: машина сбила людей на остановке и врезалась в столб. Фото: gx.net.ua

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Racurs.ua

ДТП в Киеве произошло сегодня в 6.30 утра. Легковая машина Ауди (Audi) A4 вылетела с дороги и врезалась в столб.

Сообщается, что машина двигалась в сторону ул. Азербайджанской. На повороте автомобиль занесло на тротуар к остановке общественного транспорта, где в тот момент находились люди, сообщает «Информатор».

Машина зацепила двух пожилых женщин, которые ждали общественный транспорт. Одну из них госпитализировали с травмой ноги в больницу.

После инцидента водитель авто вместе с одним из пассажиров сбежали с места аварии. Еще один пассажир остался в машине, поскольку его зажало в результате повреждения машины о столб. Из авто его вырезали спасатели, а после эвакуации пассажира госпитализировали.

Правоохранители уже задержали вероятного водителя автомобиля. На данный момент устанавливается, был ли этот мужчина за рулем автомобиля, попавшего в ДТП.