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Ракурс
В Сирии останется вдвое больше американских военных, чем планировалось. Фото: Голос Амерки

В Сирии останется вдвое больше американских военных, чем планировалось

23 фев 2019, 11:38
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Количество американских военных, которые останутся в Сирии, увеличено. Отмечается, что США планирует оставить в восточной стране около 400 американских солдат.

Ранее в Белом доме заявляли, что количество американских военных в Сирии, которые некоторое время будут оставаться в стране для «поддержания мира в регионе», составит около 200 человек, сообщает DW.

Впрочем, решение об увеличении американского контингента в Сирии было объявлено вчера вечером. Сообщается, что военные будут находиться на базе международной антитеррористической коалиции «Эт-Танф». Эта база расположена на востоке Сирии у границы с Ираком и Иорданией.

Решение об увеличении количества военных, которые остаются в стране, поприветствовали сирийские курды. Они опасаются того, что после вывода американских войск из региона на них может напасть Турция.

Напомним, что в декабре 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Такое решение президент Дональд Трамп объяснил тем, что победа над ИГИЛ уже достигнута.


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