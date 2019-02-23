Эстонцы достали из-под льда волка, приняв его за собаку. Фото: ИноСМИ

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Эстонцы спасли из-под льдины на реке волка. О том, что они спасли хищника, мужчины узнали только в ветеринарной клинике.

Мужчины увидели замерзшую собаку в воде у плотины Синди. Они добрались до животного и вытащили его из-под льда, сообщает УНИАН, ссылаясь на Eestimaa Loomakaitse Liit.

Когда мужчины привезли животное в ветклинику, им сообщили о том, что спасенная ими собака на самом деле является волком. Один из спасателей Рандо Картсепп очень удивился, что спас волка. Он отметил, что животное было очень спокойным, не проявляло агрессии к спасателям. По словам Картсеппа, волк даже спал на коленях у него, когда хищника везли в ветклинику.

В то же время эксперты объясняют такое поведение волка тем, что у него было низкое кровяное давление и сильное обморожение. После лечения волка отпустили на свободу. На животное надели радиомаяк.

Напомним, ранее спасатели ГСЧС провели необычную спецоперацию в Донецкой области. Они вытащили косулю, которая застряла на льду посреди водоема.