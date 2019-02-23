Какой будет летняя погода через 80 лет выяснили ученые

Как изменится погода летом к концу века выяснили ученые. Фото: Вологда - Комсомольская правда

https://racurs.ua/n118532-kakoy-budet-letnyaya-pogoda-cherez-80-let-vyyasnili-uchenye.html

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Как изменится погода летом к концу XIXвека выяснили американские ученые. Они провели исследования относительно изменений в погоде в северном полушарии.

Ученые Массачусетского технологического института в США пришли к выводу, что через 80 лет лето в северном полушарии будет менее ветреным, сообщает пресс-служба института.

Данные собранные с помощью метеозонодов за последние 40 лет указывают на то, что количество энергии, доступное для крупномасштабных циклонов уменьшилось на 6%. Отмечается, что уменьшение количества ветреных дней существенно ухудшит качество воздуха в крупных городах.

Ученые также выяснили, что количество энергии для гроз увеличилось на 13%. Таким образом, к концу века летом часто будут проходить сильные грозы.

Ранее сообщалось, что арктические озера представляют меньшую угрозу для климата, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что они выделяют меньше углерода вследствие потепления климата. В тоже время в замороженном грунте Арктики содержится больше углерода, чем в атмосфере.