Озера на северо-востоке Аляски, фото: washington.edu

https://racurs.ua/n118238-arkticheskie-ozera-predstavlyaut-menshuu-ugrozu-dlya-klimata-zemli-chem-schitalos-ranee-uchenye.html

Racurs.ua

Многие арктические озера выделяют меньше углерода вследствие потепления климата, чем ожидали ученые.

Таким образом они представляют небольшую угрозу глобальному уровню углерода в атмосфере, по крайней мере сейчас. К таким выводам пришли ученые в рамках совместного исследования Университета Вашингтона и геологической службы США, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Арктика согревается вдвое быстрее, чем остальная часть планеты. Одним из последствий этой тенденции является оттаивания вечной мерзлоты, слоя земли, который в некоторых районах оставался замороженным в течение тысяч лет. Этот замороженный грунт в настоящее время удерживает вдвое больше углерода, чем содержится в атмосфере.

В процессе таяния вечной мерзлоты в Аляске, Канаде, Сибири и других регионах высоких широт оттают также бактерии, содержащиеся в почве, которые потребляют органические материалы, выбрасывая углекислый газ или метан быстрее, чем растения и водоросли могут впитывать его во время фотосинтеза, что еще больше усилит выброс парниковых газов в атмосферу.

Озера также выделяют углекислый газ, когда он поступает из внешних источников, таких как реки и подземные воды.

Недавнее моделирование изменений климата, проведенное экспертами NASA показало, что уже спустя несколько десятилетий таяния вечной мерзлоты в Арктике может выйти на пиковую стадию и значительно ускорить процесс глобального потепления.

Однако исследования вашингтонских ученых ставит это утверждение под сомнение.

Исследователи несколько раз в течение года посещали 20 озер, расположенных на северо-востоке Аляски в районе реки Юкон. Их целью было отследить поток углерода в регионе, который не изучался ранее, и проверить химию воды в каждом озере на признаки углерода из вечной мерзлоты. Почти все связанные с этим исследования ранее были проведены в нескольких изолированных районах Арктики, которые не обязательно отражают общее положение, отмечают исследователи.

Проведенные учеными анализы показали, что почти в каждом исследованном озере не было обнаружено никаких признаков древнего углерода из многолетней мерзлоты, а также зафиксировано гораздо меньшее производство углекислого газа, чем ожидалось.

К тому же ряд озер оказались более сбалансированными в производстве и поглощении углекислого газа, чем озера в других регионах. Следовательно, эти арктические озера были меньшим источником атмосферного углекислого газа, чем это наблюдается в других частях мира.

«Не все озера являются „горячими точками“ для выброса углерода, — отмечает лидер исследования Дэвид Бутман. — Но мы еще не знаем, как эти природные ландшафты будут меняться в теплом климате, поскольку это первое подобное исследование».

Напомним, недавно ученые установили, что деятельность тропических муравьев-листорезов ускоряет глобальное потепление.