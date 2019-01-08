Атта cephalotes, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116592-tropicheskie-muravi-uskoryaut-globalnoe-poteplenie-uchenye-infografika.html

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Деятельность тропических муравьев Аttа cephalotes (также известных как муравьи-листорезы) сопровождается значительным выбросом углекислого газа в атмосферу.

Последние научные исследования показывают, что на этих насекомых уже приходится 0,2−0,7% выбросов углекислого газа из тропических лесов Центральной и Южной Америки, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

К тому же, ученые опасаются, что этот показатель может значительно возрасти, в связи с расширением насекомыми своей среды обитания в ответ на глобальное потепление.

Муравейники этого вида можно сравнить с маленькими заводами в джунглях, которые в процессе своей деятельности выкачивают углекислый газ из почвы в атмосферу.

Почва тропических лесов, как правило, наполнена углекислым газом — из-за своей глинистой природы, сильных дождей и деятельности подземных бактерий.

Муравьи Аttа cephalotes роют гигантские подземные туннели — глубиной до 7 м, а затем создают вентиляционные отверстия на поверхности, через которые и выходит углекислый газ.

Это частично связано с разницей температур между муравейником и воздухом над ним. Из-за строительной деятельности насекомых углекислый газ из почвы получает возможность подняться наружу с теплым подземным воздухом — скорость этого процесса почти в 100 тыс. раз быстрее, чем в окружающей почве. Особенно активно это происходит ночью, когда разница температур еще большая.

К тому же, муравьи работают непрерывно, утаскивая в свои муравейники листья, которые затем разлагаются грибами, служащими им пищей. Вся эта микро-сельскохозяйственная деятельность, а каждая колония может собирать сотни килограммов растительности в год, также приводит к образованию углекислого газа.

Авторы исследования настаивают, что их открытие нужно учитывать в будущих прогнозах изменений климата. Хотя модели прогнозирования часто включают углерод, содержащийся в почве и попадающий оттуда в атмосферу, они, как правило, не учитывают влияние муравейников и других подобных образований.

Напомним, недавно американские ученые установили, что изменения климата влияют на толщину листьев на деревьях.