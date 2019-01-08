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Атта cephalotes, фото: «Вікіпедія»

Тропічні мурахи прискорюють глобальне потепління — учені (ІНФОГРАФІКА)

8 січ 2019, 19:49
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Діяльність тропічних мурах Атта cephalotes (також відомих як мурахи-листорізи) супроводжується значним викиданням вуглекислого газу в атмосферу.

Нещодавні наукові дослідження показують, що на цих комах уже припадає 0,2−0,7% викидів вуглекислого газу з тропічних лісів Центральної та Південної Америки, повідомляє видання Science Alert з посиланням на статтю в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

До того ж, вчені побоюються, що цей показник може значно зрости, у зв’язку із розширенням комахами свого середовища проживання у відповідь на глобальне потепління.

Мурашники цього виду можна порівняти з маленькими заводами в джунглях, що в процесі своєї діяльності викачують вуглекислий газ із ґрунту в атмосферу.

Ґрунт тропічних лісів, як правило, наповнений вуглекислим газом — через його глинисту природу, сильні дощі і діяльність підземних бактерій.

Мурахи Атта cephalotes риють гігантські підземні тунелі — глибиною до 7 м, а потім створюють вентиляційні отвори на поверхні, через які й виходить вуглекислий газ.

Це частково пов’язано з різницею температур між мурашником і повітрям над ним. Завдяки будівельній діяльності комах вуглекислий газ із ґрунту отримує можливість піднятися назовні із теплим підземним повітрям — швидкість цього процесу майже в 100 тис. разів швидша, ніж у навколишньому ґрунті. Особливо активно це відбувається вночі, коли різниця температур ще більша.

Схема вентиляції в мурашнику Аttа cephalotes, фото: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

До того ж, мурахи працюють безперервно, тягнучи до своїх мурашників листя, яке потім розкладаються грибами, що служать їм їжею. Вся ця мікро-сільськогосподарська діяльність, а кожна колонія може збирати сотні кілограмів рослинності на рік, також призводить до утворення вуглекислого газу.

Автори дослідження наполягають, що їхнє відкриття потрібно враховувати в майбутніх прогнозах змін клімату. Хоча моделі прогнозування часто включають вуглець, що міститься в ґрунті і потрапляє звідти в атмосферу, вони, як правило, не враховують вплив мурашників та інших подібних утворень.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що зміни клімату впливають на товщину листя на деревах.


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