Атта cephalotes, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116592-tropichni-murahy-pryskoruut-globalne-poteplinnya-ucheni-infografika.html

Racurs.ua

Діяльність тропічних мурах Атта cephalotes (також відомих як мурахи-листорізи) супроводжується значним викиданням вуглекислого газу в атмосферу.

Нещодавні наукові дослідження показують, що на цих комах уже припадає 0,2−0,7% викидів вуглекислого газу з тропічних лісів Центральної та Південної Америки, повідомляє видання Science Alert з посиланням на статтю в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

До того ж, вчені побоюються, що цей показник може значно зрости, у зв’язку із розширенням комахами свого середовища проживання у відповідь на глобальне потепління.

Мурашники цього виду можна порівняти з маленькими заводами в джунглях, що в процесі своєї діяльності викачують вуглекислий газ із ґрунту в атмосферу.

Ґрунт тропічних лісів, як правило, наповнений вуглекислим газом — через його глинисту природу, сильні дощі і діяльність підземних бактерій.

Мурахи Атта cephalotes риють гігантські підземні тунелі — глибиною до 7 м, а потім створюють вентиляційні отвори на поверхні, через які й виходить вуглекислий газ.

Це частково пов’язано з різницею температур між мурашником і повітрям над ним. Завдяки будівельній діяльності комах вуглекислий газ із ґрунту отримує можливість піднятися назовні із теплим підземним повітрям — швидкість цього процесу майже в 100 тис. разів швидша, ніж у навколишньому ґрунті. Особливо активно це відбувається вночі, коли різниця температур ще більша.

До того ж, мурахи працюють безперервно, тягнучи до своїх мурашників листя, яке потім розкладаються грибами, що служать їм їжею. Вся ця мікро-сільськогосподарська діяльність, а кожна колонія може збирати сотні кілограмів рослинності на рік, також призводить до утворення вуглекислого газу.

Автори дослідження наполягають, що їхнє відкриття потрібно враховувати в майбутніх прогнозах змін клімату. Хоча моделі прогнозування часто включають вуглець, що міститься в ґрунті і потрапляє звідти в атмосферу, вони, як правило, не враховують вплив мурашників та інших подібних утворень.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що зміни клімату впливають на товщину листя на деревах.