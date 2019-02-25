Евровидение-2019: Maruv не будет представлять Украину в Израиле. Фото: NEWS.ru

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Racurs.ua

Мaruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле. Певица, которая победила в Национальном отборе в Украине, активно гастролирует в России.

Национальная телекомпания Украины предложила контракт Maruv, который ограничит на время проведения конкурса ее гастрольную деятельность в России, а также обяжет певицу внимательно относиться к высказываниям относительно территориальной целостности Украины. Впрочем, представители певицы и НТКУ не пришли к согласию, сообщил председатель Национального общественной телекомпании Украины Зураб Алансия на своей странице в Facebook.

Также Алансия сообщил, что завтра, 26 февраля, начнутся переговоры с другим кандидатом. Однако глава НТКУ не назвал имени участника Нацотбора, которому предложат представлять Украину на песенном конкурсе.

Напомним, 23 февраля в прямом эфире Нацотбора на Евровидение-2019 был избран представитель от Украины. Однако впоследствии начался скандал, потому что певица Maruv активно гастролирует в России. Ей предложили контракт, который ограничит ее гастроли в стране-агрессоре на время проведения конкурса. Сегодня утром Maruv сообщила, что согласна выполнить все условия контракта и представлять Украину в Израиле.