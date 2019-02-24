Евровидение-2019: Украину на конкурсе представит певица, которая гастролирует в РФ (ВИДЕО)

Певица MARUV. Фото: SNCMedia

https://racurs.ua/n118553-evrovidenie-2019-ukrainu-na-konkurse-predstavit-pevica-kotoraya-gastroliruet-v-rf-video.html

Racurs.ua

Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоялся 23 февраля в Киеве.

Победила в конкурсе певица MARUV, которая боролась за право представлять Украину на песенном конкурсе с коллективами Freedom Jazz, Yuko, Kazka Brunettes Shoot Blondes и Anna Maria. Жюри отдало MARUV пять баллов, в то же время зрители отдали для нее шесть баллов.

Представительница Украины на Евровидении должна петь в первом полуфинале большого Евровидения, который состоится 14 мая в Тель-Авиве. По результатам жеребьевки MARUV выйдет на сцену во второй половине шоу. Финал конкурса состоится 18 мая.

После финала Нацотбора член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова в комментарии «Громадському» заявила, что общественное вещание еще не приняло окончательного решения, несмотря на победу в финале певицы MARUV. Чиновница отметила, что НОТУ в течение ближайших 48 часов примет решение о представителе Украины на Евровидении.

«В обществе сейчас есть разные мнения касательно того, может ли исполнитель, который имеет концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV», — отметила Кольцова.

Напомним, коллектив ANNA MARIA оказались в центре скандала из-за своего заявления по поводу ситуации вокруг оккупированного Крыма, сделанного во время интервью журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR.