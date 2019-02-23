Венесуэла полностью разорвала отношения с «фашистской» Колумбией

Николас Мадуро, фото: YouTube

https://racurs.ua/n118552-venesuela-polnostu-razorvala-otnosheniya-s-fashistskoy-kolumbiey.html

Racurs.ua

Президент южноамериканской страны Венесуэлы Николас Мадуро сегодня заявил о полном разрыве отношений с одним из соседей — Колумбией.

Причиной стало содействие Колумбии усилиям венесуэльской оппозиции в поставках гуманитарной помощи в страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Терпение исчерпано, мы не можем продолжать мириться с тем, что колумбийские территории используются для нападения на Венесуэлу. Поэтому я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии», — заявил Мадуро в своем выступлении.

Венесуэльским дипломатам дается 24 часа, чтобы вернуться с территории Колумбии.

В Колумбии расположен один из центров приема и хранения гуманитарной помощи, которую официальный Каракас принимать отказывается. Кроме того, лидер оппозиции Хуан Гуайдо недавно посетил благотворительный концерт по сбору благотворительной помощи для Венесуэлы, который состоялся в приграничном колумбийском городе Кукута, несмотря на запрет суда покидать пределы страны. В этом концерте приняли участие 30 латиноамериканских исполнителей. Сообщается, что зрители, которых собралось около 300 тыс., скандировали: «Свободу Венесуэле!».

С другой стороны границы также состоялся концерт, участники которого протестовали против отправления в страну помощи. Венесуэльские власти заявляют, что в нем приняли участие около 150-ти исполнителей.

Находясь в Кукута, Гуайдо лично отправил караван из десятка грузовиков с гуманитарной помощью в Венесуэлу. Однако грузовикам пересечь границу не удалось. Тогда их содержание было решено разгрузить и перевезти «человеческими цепочками» по дороге, ведущей в Венесуэлу. Но верные Мадуро войска применили слезоточивый газ и обстреляли резиновыми пулями сторонников оппозиции, которые пытались доставить иностранную помощь через границу.

По словам многих пострадавших — они мирные гражданские лица, которые просто хотели получить помощь из-за масштабного дефицита продовольствия и лекарств в Венесуэле.

Напомним, ранее правительство Венесуэлы полностью закрыло границу с Колумбией.