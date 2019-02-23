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Задержание злоумышленников, фото: Национальная полиция
В Донецкой области задержали банду с похищенным в Крыму оружием, несколько лет грабившую валютчиков (ФОТО)https://racurs.ua/n118551-v-doneckoy-oblasti-zaderjali-bandu-s-pohischennym-v-krymu-orujiem-neskolko-let-grabivshuu.htmlRacurs.ua
В Донецкой области правоохранители задержали членов банды, которая в течение нескольких лет грабила местных валютчиков в северной части региона.
У задержанных правоохранители изъяли оружие, среди которого, в частности, было похищеное в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что преступная деятельности этой банды длилась несколько лет, в течение последних 12-ти месяцев они находились в поле зрения правоохранителей.
Преступные нападения тщательно планировались — изучался распорядок дня жертвы, фиксировались ее передвижения, отслеживались прибыли. Члены банды имели четкое распределение обязанностей.
Так, во время последнего нападения злоумышленники сначала под видом клиентов обменяли у пострадавшего незначительную сумму денег и договорились о встрече в темном безлюдном месте, на которую валютчик привез 2 млн грн.
Четверо злоумышленников смогли завладеть пакетом с деньгами, однако сразу после этого были задержаны полицейским спецназом КОРД.
Отмечается, что задержанные — мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из них ранее был осужден. Двое из них жители Славянска, остальные — выходцы из Херсона и России. Сейчас они находятся в СИЗО.
Во время обысков правоохранители нашли два обреза, а также пистолет Макарова, который по базам данных МВД числился похищенным из управления милиции Крыма.
За совершение разбоя (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса) им грозит лишение свободы на срок от восьми до 15-ти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в прошлом году в США разоблачили банду, в которую входили люди со специальными навыками программирования, акробатической подготовкой и впечатляющей силой, за несколько лет укравшие из банков и ювелирных салонов 10 млн долл.
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