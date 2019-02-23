Астрономы объявили конкурс по выбору имен для пяти новых спутников Юпитера (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

Газовый гигант Юпитер имеет 79 спутников

https://racurs.ua/n118550-astronomy-obyavili-konkurs-po-vyboru-imen-dlya-pyati-novyh-sputnikov-upitera-infografika-video.html

Racurs.ua

Имена для пяти новых спутников Юпитера, открытых астрономами американского Института Карнеги, выберут на конкурсной основе.

Свои варианты названий для космических объектов можно предлагать до 15 апреля, сообщает пресс-служба этого института.

Для этого нужно разместить в твиттер-аккаунте @JupiterLunacy сообщение, которое будет содержать предложенное имя и небольшое обоснование (текст до 280 символов или короткое видео) и хэштег #NameJupitersMoons.

Впрочем, есть несколько ограничений. Спутники должны называться именами из римской или греческой мифологии, которые были или потомками, или любовниками бога, известного как римский Юпитер или греческий Зевс. Имя должно состоять из не более 16-ти символов, желательно одно слово, а также не быть оскорбительными для любого языка или культуры.

Кроме того, имя не должно быть слишком похожими на существующие имена любых спутников или астероидов.

Не подходят также имена, которые могут иметь коммерческий или рекламный характер, упоминать живых людей, или быть более известными по политическим, военным или религиозным мотивам.

Также есть индивидуальные правила для каждого из объектов. Так, спутники с проградным движением (движением в том же направлении, что и движение центрального объекта) должны заканчиваться на букву «а», а ретроградные спутники (движутся в противоположном направлении, чем проградные) — заканчиваться на «e».

Убедиться, не носит ли уже это имя какой-то из астрономических объектов, можно по ссылке.

Астрономы института Карнеги летом прошлого года объявили об открытии 12-ти новых спутников Юпитера. Для большинства из них имен еще не выбрали, в настоящее время используются стандартные астрономические названия, такие как S/2017 J4, указывающие на год, когда объект впервые заметили, и порядковый номер.

Сейчас количество известных спутников Юпитера составляет 79.

Напомним, в конце 2018 года NASA обнародовала видео, на котором Юпитер показан в новом удивительном ракурсе.