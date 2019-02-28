Ученые обнаружили связь между антибиотиками и психическими заболеваниями, фото: PxHere

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Использование антибиотиков связано с увеличением риска развития психических заболеваний.

Это частично вызвано тем, что антибиотики влияют на бактерии в микробиоме кишечника. К такому выводу пришли датские ученые на основе анализа данных о здоровье молодежи в возрасте до 17-ти лет, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале JAMA Psychiatry.

Это исследование подтверждает новые теории о функциональном взаимодействии между инфекцией, микробиомой кишечника и психическими заболеваниями. Оно стало одной из около 50-ти статей, опубликованных с использованием данных Датского центрального реестра психиатрических исследований, начиная со второй половины 2018 года.

Этот первый такой реестр, отслеживающий клинические данные более одного миллиона человек. В этом исследовании использовались данные с 1 января 1995 года по 30 июня 2012 о датчанах, которые лечились от психических заболеваний в течение первых 17-ти лет жизни, находясь в больнице или в амбулаторных условиях. В реестре задокументирована каждая деталь общего и психического здоровья, включая рецепты и семейные истории.

Именно размер этого реестра предоставляет международным исследователям беспрецедентные возможности ответить на целевые вопросы о связи между историей жизни и состоянием психического здоровья.

Было высказано предположение, что микробиома кишечника — это очень разнообразное бактериальное сообщество, которое посылает сигналы в мозг, модулируя наши настроения и, возможно, нашу чувствительность к психическим заболеваниям.

Исследования на животных уже задокументировали связь между бактериями и депрессией.

Так, у животных с ослабленной вследствие использованием антибиотиков широкого спектра действия микробиомой кишечника наблюдались различные расстройства, включая аутизм и нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и депрессия.

Кроме того, было установлено, что мыши, которые получали антибиотики, хуже проходили тесты относительно памяти.

Хотя эти исследования указывают на связь между микробиомой и психическим состоянием здоровья, природа или молекулярная основа этой связи остаются неизвестными.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что кишечная микрофлора очень плохо восстанавливается после антибиотиков.