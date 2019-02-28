Британский суд арестовал два особняка Фирташа (ФОТО)

Дмитрий Фирташ, фото: ABCnews

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Высокий суд Англии и Уэльса арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также другое имущество на сумму более чем 50 млн фунтов (почти 1,8 млрд грн).

Соответствующее решение — это обеспечительные меры, наложенные по требованию российского банка ВТБ, которому компании Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей (более 1 млрд грн), сообщает издание «Коммерсант».

Также суд обязал Фирташа раскрыть все его активы, к которым также может быть применено взыскание. В случае отказа это сделать, Фирташу могут предъявить обвинение в неуважении и оскорблении правосудия, что грозит несколькими годами тюрьмы.

Соответствующий иск представители ВТБ подали в британский суд 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.

Оба арестованных особняка Фирташа находятся в Лондоне. Один из них — довольно новое здание площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенное в престижном районе Найтсбридж возле Гайд-парка (королевского парка площадью 1,4 кв. км в центре Лондона).

Второй особняк Фирташа имеет площадь 2,6 тыс. кв. м. Это довольно древнее здание, часть бывшей станции метро «Бромптон-роуд», открытой в начале XX века и закрытой в 1934 году. В годы Второй мировой войны здесь находился пункт сил противовоздушной обороны центра Лондона.

Также наложен арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd на суму около 2 млн фунтов (почти 72 млн грн).

Напомним, осенью 2018 года суд Евросоюза снял основное препятствие для экстрадиции Фирташа в США.