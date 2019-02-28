Президентский законопроект о незаконном обогащении уже в комитете Рады

Законопроект №10110 уже находится в профильном комитете Верховной Рады, фото: BitNovosti.com

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Racurs.ua

Предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект № 10110, который вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение, уже находится в профильном комитете Верховной Рады.

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, он призван устранить пробелы в законодательном регулировании вопроса уголовной ответственности за незаконное обогащение. 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368−2 Уголовного кодекса Украины, которая вводила для чиновников уголовную ответственность за незаконное обогащение. Соответствующее решение Конституционного суда вступило в силу со дня его принятия. Свое решение суд аргументировал, в частности, тем, что ст. 368−2 нарушала презумпцию невиновности, поскольку возлагала на лицо обязанность доказывать законность приобретения активов.

Президентский законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 368−5, которая определяет, что обязанность доказывания отсутствия законных оснований для получения чиновником активов в собственность будет полагаться на органы досудебного расследования.

Также законопроект внесет ряд других изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины для обеспечения комплексного и непротиворечивого регулирования этого вопроса.

Напомним, недавно в Специализированный антикоррупционной прокуратуре рассказали, какие дела придется закрыть из-за отмены Конституционным судом ст. 368−2 Уголовного кодекса.